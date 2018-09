Após assalto, funcionários do Posto de Combustível preocupados com a segurança

Os trabalhadores do posto de combustíveis da ENACOL, no Fonte d’Meio, em São Vicente, que sofreu uma tentativa de assalto [1] na madrugada de quinta-feira, estão preocupados com a sua segurança . Isto porque a forma como decorreu a tentativa de assalto “mostrou as debilidades na segurança do posto“. No assalto de quinta-feira o bombeiro, que estava de serviço, escapou porque estava fechado dentro da sala que serve de escritório. O NN apurou que já houve, pelo menos, uma outra tentativa de assalto onde “surgiu um homem com uma catana ameaçando os funcionários“.

A segurança do posto, durante a noite, é garantida por um guarda de uma empresa privada.

