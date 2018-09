Novo ano lectivo começa com 128 mil alunos mas faltam 296 professores

13/09/2018 23:23 - Modificado em 13/09/2018 23:23

De acordo com a directora nacional da Educação (DNE), Sofia Figueiredo, 128 mil 762 alunos assistidos por 6.588 professores, do pré-escolar ao secundário, vão frequentar o ano lectivo 2018/2019 que se inicia a 17 de Setembro

No pré-escolar estarão 1.500 professores para atender 16.290 crianças. No Ensino Básico Obrigatório (EBO) são 3.245 professores para a cobertura a 84.661 alunos e no Ensino Secundário (ES) são 1.843 para 27.816 estudantes.

Questionado se o número de professores é suficiente para que os alunos não iniciem o ano com problemas, o DGPOG, José Manuel Marques, salientou que tudo foi trabalhado para que não haja situações em que os “alunos não tenham professores na sala de aulas”.

Segundo José Manuel Marques, a projecção aponta para a necessidade, ainda, de 296 professores.

“Até ao dia 12 foram já colocados 96 docentes, sendo que os que estão em falta serão escolhidos por concurso. No entanto, prometemos que em Outubro tudo estará resolvido”, concluiu.