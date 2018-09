Manuais escolares – situação estará resolvida no final deste mês

13/09/2018 23:15 - Modificado em 13/09/2018 23:15

No Porto Novo os alunos deste novo lectivo iniciam as aulas, na próxima segunda-feira, sem os novos manuais escolares pois, nesta altura, ainda se encontram na gráfica. Trata-se, porém, de uma situação que estará resolvida até final deste mês. São palavras da Delegada do Ministério da Educação no Porto Novo, tranquilizando assim os pais e encarregados de educação que têm andado à procura dos manuais para os seus educandos.

A Delegada do ME, Felismina Reis, assegurou hoje que estão reunidas as condições para que as aulas comecem com um total de 4.461 alunos distribuídos pelos diferentes anos e escolas.

Felismina Reis explicou que esta semana tem sido marcada pela preparação metodológica, envolvendo os professores em diversos pontos do concelho, estando as condições reunidas para que o ano lectivo tenha o seu início “de forma normal”, a 17 de Setembro.

“O ano lectivo vai iniciar-se, de certa maneira, de forma normal. A nível do Ensino Básico não estamos com problemas de professores”, explicou Felismina Reis à Inforpress. Em relação ao actual estado de conservação de algumas escolas, avança que algumas já foram reabilitadas e outras ainda precisam de obras.