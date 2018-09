Cabo Verde nomeado através do COC para «Iniciativa do Ano» – April6

13/09/2018 21:35 - Modificado em 13/09/2018 21:35

Fernando Elísio Freire, ministro de Estado e do Desporto pronunciou-se, nesta quinta-feira, sobre a nomeação de Cabo Verde através do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) para a “Iniciativa do Ano” April6 do Dia do Desporto pelo Desenvolvimento e Paz, levado a cabo durante o mês de Abril. Elísio Freire expressou o orgulho no trabalho que todo o país tem tido no e pelo desporto cabo-verdiano.

Cabo Verde está inserido num rol de 180 países, com mais de 2.000 eventos ao redor do mundo, que durante o mês de Abril deste ano, realizaram várias actividades englobadas no Dia do Desporto pelo Desenvolvimento e Paz. De acordo com Fernando Elísio Freire, na sua página do Facebook, Cabo Verde no seu todo sente-se premiado e orgulha-se deste merecimento que traduz o caminho que o sector do desporto está a trilhar para o desenvolvimento das ilhas e de todos os seus cidadãos. “ Esta nomeação de Cabo Verde para a Iniciativa do Ano April6, traduz os esforços que se têm feito no desenvolvimento no sector e na sua mudança de paradigma” assegura ainda Fernando Elísio Freire na sua publicação.

De realçar que o Comité Olímpico Cabo-verdiano, em parceira com o Ministério do Desporto, através do Programa Nacional de Atividade Física-MexiMexe, no decurso do dia 6 de Abril, realizou várias actividades, reunindo cerca de 8 mil crianças, jovens e adultos, em todas as ilhas de Cabo Verde. A candidatura de Cabo Verde foi apresentada pelo Ministério do Desporto à «Peace and Sport» no passado mês de Abril, no Principado do Mónaco, durante a visita do Presidente da República.

O Dia do Desporto pelo Desenvolvimento e Paz é celebrado no dia 6 de Abril e foi instituído pelas Nações Unidas em 2013. A cerimónia do «Peace and Sport Awards» acontecerá no próximo dia 18 de Outubro, na Grécia, onde será escolhido e anunciado o vencedor, por uma comissão de júri. O evento que contará presença do Príncipe Albert II do Mónaco.