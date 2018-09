Sub-17: Cabo Verde empata com a Guiné Conacri

13/09/2018 21:26 - Modificado em 13/09/2018 21:46

A selecção cabo-verdiana de sub-17 garantiu nesta quinta-feira, 13, o acesso às meias-finais de qualificação para o CAN 2019. A selecção cabo-verdiana foi a melhor segunda classificada de todos os grupos, o que lhe valeu a qualificação. Os Sub-17 cabo-verdianos seguiram em frente na prova após o empate a uma bola com a equipa da Guiné Conacri, no Estádio Ngalandou, na Cidade de Rufisque.

Depois da vitória sobre a Tanzânia por 1-2, na primeira jornada do grupo D, o combinado nacional conseguiu um empate precioso frente a Guiné Conacri. O golo de Cabo Verde foi marcado por Joel Martins, aos cinco minutos, na transformação de uma grande penalidade.

Com os mesmos quatro pontos que a Guiné Conacri, Cabo Verde não conseguiu o primeiro lugar do grupo devido a diferença de um golo marcado. A Guiné Conacri marcou quatro golos, enquanto Cabo Verde conseguiu marcar três.

Cabo Verde entra em campo no próximo domingo, para defrontar, em jogo das meias, o Senegal, primeiro classificado do grupo A. No outro jogo das “meias” defrontam-se o Mali primeiro do grupo B e a Guiné Conacri primeira do grupo C.

Os finalistas do torneio representarão a zona oeste africana na fase final, a realizar-se na Tanzânia, em 2019.