Miguel Monteiro: “A posição no “ranking” das democracias mundiais demonstra que Cabo Verde está num bom caminho”

13/09/2018 14:56 - Modificado em 13/09/2018 14:56

Miguel Monteiro, secretário-geral do MpD, considera que a posição 33 que Cabo Verde ocupa no “ranking” do Relatório da Democracia de 2018, demonstra que o país está “num bom caminho”.

O Secretário-Geral do MpD considerou que este relatório, o segundo anual, do projecto Variedades da Democracia (V-Dem), que avalia a qualidade da democracia em 201 países, é mais uma demonstração do caminho que se está a fazer.

“O trigésimo terceiro lugar, neste caso, representa o primeiro lugar em África, o segundo ao nível da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), em que ficamos apenas atrás de Portugal, mas, naturalmente, nós, e o Governo já demonstrou, queremos caminhar cada vez mais para frente”, afirmou.

Fonte : Inforpress