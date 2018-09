PP “Existem pessoas que entraram pobres na política e estão ricas”.

O líder do Partido Popular (PP) em declarações à Inforpress quer mudanças na lei que controla a riqueza dos titulares de cargos políticos porque no seu entender “Existem pessoas que entraram pobres na política e estão ricas”. Revela que “Neste momento, já conseguimos à volta de 600 assinaturas e vamos continuar a recolher até atingirmos as 3.000, conforme prevê a lei”

O líder do PP espera que entre Dezembro e Janeiro seja entregue no Parlamento o documento que expressa o desejo dos cabo-verdianos no sentido de a actual lei, que controla as riquezas dos titulares de cargos políticos, seja revista e permita que se combata a corrupção em Cabo Verde. No entender do líder do PP “Os tribunais não funcionam, neste caso específico, e os procuradores (da República) dizem que a actual lei de combate à corrupção é cheia de lacunas”.