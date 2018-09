Homens armados e encapuçados tentam assaltar posto de combustível da ENACOL

13/09/2018 13:38 - Modificado em 13/09/2018 13:44

Três homens armados e encapuçados tentaram assaltar, esta madrugada, o posto de combustível da ENACOL, no Fonte Meio, em São Vicente.

Este online apurou que foi disparado um tiro que não atingiu ninguém e que os assaltantes ao chegarem apontaram uma arma de fogo ao segurança privado que estava na rua junto das lojas . Não levaram dinheiro porque o bombeiro, que normalmente, tem os valores estava numa das salas do Posto.

O responsável pelo posto contactado pelo NN não prestou declarações limitando a dizer “ que a ENACOL proprietária do posto está a analisar a situação juntamente com as autoridades polícias para depois se pronunciar “