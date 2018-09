Festival de Surf reagendado para os dias 22 e 23 de Setembro

12/09/2018 23:16 - Modificado em 12/09/2018 23:16

Inicialmente previsto para se realizar no passado fim-de-semana, o Blue Wax Fest – Festival de Surf, na praia de Tupim, foi reagendado para os dias 22 e 23 de Setembro. Na origem de tal adiamento estiveram as previsões meteorológicas do passado fim-de-semana, que não se mostravam favoráveis à realização do evento. Este evento é promovido pela empresa de audiovisual mindelense Dze Produtora. O certame baseia-se na informação, educação e prática desportiva, assim como todas as actividades náuticas ligadas ao mar e abarca todas as ilhas de Cabo Verde.

Com o objectivo de incentivar mais pessoas a praticar desportos náuticos e olhar o mar como “uma actividade séria”. Da prova também fazem parte outras actividades relacionadas com o surf. Da prova de surf participam, entre outros, Adilson Ramos, fotógrafo e surfista da ilha do Sal, Airton Dias “Tozart” também fotógrafo e surfista mindelense e Paula Évora, surfista da ilha do Sal.

Do evento fazem ainda parte aulas de surf grátis, ensinamentos de natação, primeiros socorros e salvamento aquático, a cargo do sufista salva-vidas Kabungo, natural de Santiago.

Para além de projectar São Vicente e Cabo Verde, as actividades do Blue Wax vão ser divulgadas através de um site, com conteúdos traduzidos em inglês, assim como a publicação de uma revista cujo o primeiro número está previsto para o mês de Dezembro. O “Blue Wax Awards” (idealizado para daqui a um ano), que irá distinguir os melhores nas categorias de vídeo e fotografia, também faz parte da agenda da organização conforme nos adiantou Bob Lima.