Da base ao topo : Firmina Melicio a primeira e única mulher oficial superior da Polícia Nacional

12/09/2018 22:51 - Modificado em 12/09/2018 22:51

Com a sua promoção ao posto de Sub-Intendente, referência 10, escalão A, classe de Oficial Superior, Firmina Melicio, torna-se assim a primeira e única mulher cabo-verdiana a atingir ao Posto de Oficial Superior na história da Polícia em Cabo Verde, seguindo carreira desde a base até ao posto atual, de acordo com a PN.

Ela que até então exercia as funções de Comandante da Esquadra de Trânsito, no Comando Regional de São Vicente, pertence à geração da primeira incorporação das mulheres que entraram nas fileiras da então Policia de Ordem Pública. Frequentou o curso de formação de agentes em finais do ano de 1989, onde durante a formação foi distinguida com a medalha de melhor aluna do curso. Em Abril de 1990 foi nomeada agente de 2ª classe das Forças de Segurança e Ordem Pública.

Além desta formação de base, Firmina Melicio frequentou os cursos de promoção de Subchefe, em Cabo Verde, e de Formação de Chefe de Esquadra no exterior, em finais do ano de 1999, durante um ano lectivo, na então Escola Superior da Policia, situada em Alcântara – Lisboa, ambos com bom aproveitamento. Possui, também, uma Licenciatura em Sociologia, em Cabo Verde, tendo já desempenhado várias funções dentro da corporação, de entre eles o de Comandante da Esquadra da Boa Vista, encontrando-se atualmente a comandar a Esquadra de Trânsito no Mindelo, pela segunda vez.

Esta Oficial Superior da PN é mãe de três filhos, sendo uma menina e dois rapazes, avô de três netos, tem gosto pela prática de voleibol, apesar que ter deixado a prática desta modalidade há mais de 18 anos, isto é, após ter enveredado pela carreira de funcionalismo – docência e posteriormente profissional da Polícia.

Do seu currículo fazem parte diversas formações em vários países, nomeadamente, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e EUA. De 23 de Abril a 12 de Maio esteve na Cidade Chinesa de Shenyang, província de Liaoning, numa acção de formação organizada pela Universidade Nacional de Polícia chinesa.

Por: Luis Mendes