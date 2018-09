Anderson Gomes “Orgulhoso e muito contente pelo golo à Mauritânia”

12/09/2018 22:45 - Modificado em 12/09/2018 22:45

A selecção nacional cabo-verdiana de sub-17, estreou-se na qualificação para a CAN 2019 que decorre no Senegal, no grupo D com uma vitória sobre a Mauritânia por 1-2, num jogo histórico para o jovem Anderson Gomes que tornou-se no primeiro jogador Cabo-verdiano sub 17 a marcar numa fase final de apuramento.

O jovem extremo do Batuque FC de São Vicente, entrou para a história da selecção como o primeiro jogador a marcar ao serviço dos sub-17 de Cabo Verde, que participam pela primeira vez numa fase final de apuramento para uma CAN. Numa partida muito difícil foi a classe de Anderson Gomes, que encontrou o caminho dá baliza da Mauritânia assinando um golo de belo efeito. Golo fabuloso e vitória importante, que valeram os primeiros três pontos para Cabo Verde e que deixaram o camisola 11 da selecção nacional muito orgulhoso e satisfeito pelo trabalho realizado. “Primeiro golo pela selecção nesta competição, sinto orgulhoso e muito contente” afirma Anderson assegurando que a equipa esteve muito compacta na partida, o que possibilitou a vitória no jogo inaugural.

Nesta quinta-feira, 13, Cabo Verde tem novo duelo no grupo D, desta feita frente a Guiné Conacri num jogo em que uma vitória garante de imediato o passaporte para as meias-finais para a selecção cabo-verdiana, nesta fase da qualificação. Sempre com os pés bem assentes no chão, o jovem assegura que se querem atingir a próxima fase vão ter de encarar o jogo sempre com seriedade, com a equipa unida para poder ultrapassar todos os obstáculos nesta caminhada e assim atingir o grande objectivo, mas isso com “muito fair-play”.

“Jogo frente a Guiné Conacri é para vencer porque é uma finalíssima. Foco no objectivo” conclui o jovem extremo cabo-verdiano, que após conquistar a medalha de prata nos jogos da CPLP, em Angola, ao serviço dos sub-16, procura alcançar novos feitos nos sub-17 cabo-verdianos.

De realçar que Cabo Verde e Guiné Conacri entram em campo com os mesmos três pontos, frutos das vitórias sobre a Mauritânia, mas o conjunto guineense leva uma vantagem de um golo marcado, fruto da vitória por 3-1, no domingo frente aos mauritanos.