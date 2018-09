Qualidade da Democracia : Cabo Verde em 33º lugar entre 201 países

12/09/2018 22:24 - Modificado em 12/09/2018 23:35

Numa avaliação da qualidade da democracia feita a um “ranking” de 201 países Cabo Verde surge em 33º lugar . Isto de acordo com o Relatório da Democracia de 2018, o segundo anual do projecto Variedades da Democracia (V-Dem).

O top 10 é ocupado pela Noruega, Suécia, Estónia, Suíça, Dinamarca, Costa Rica, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia e Portugal. Os Estados Unidos ocupam o 31º lugar na lista que compara dados de 2007 e 2017.

No fim desta lista estão as autocracias fechadas (ditaduras) da Coreia do Norte, Eritreia, Síria e Arábia Saudita.

O estudo, realizado através de uma rede global de investigadores com sede na Universidade de Gotemburgo, Suécia, analisou ainda sectorialmente áreas como eleições limpas – em que Cabo Verde ocupou o 41º lugar –, liberdade de expressão 49º ou liberdade de associação.

O relatório intitulado “Democracy for All?” refere que a democracia ainda se encontra de boa saúde no mundo.

O documento aborda o estado da democracia mundial e dados sobre a inclusão das mulheres, de grupos sociais minoritários e a exclusão política.

O projecto Variedades da Democracia conta com dados sobre os países desde 1789 até 2017.

Fonte : Inforpress