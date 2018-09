Flávio Lima é o novo presidente da Federação das Associações de Estudantes Universitários de Cabo Verde

Flávio Lima que até então assumia o cargo de vice-presidente, passa agora a dirigir a Federação das Associações de Estudantes Universitários de Cabo Verde (FAEUCV), isto no âmbito da reforma ocorrida no passado mês de Julho e agora efectivada.

Com esta reforma a federação dos estudantes universitários passa a funcionar com cinco vice-presidentes e não apenas um, como anteriormente. A decisão passará pelo crivo dos associados em Assembleia Geral prevista para o próximo mês de Novembro.

Flávio Rodrigues Lima, membro fundador da FAEUCV, é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Lusófona de Cabo Verde e possui uma vasta experiência no que tange ao associativismo estudantil. Durante o percurso académico desempenhou funções como vice-presidente e coordenador do desporto da Associação de Estudantes da ULCV e de Presidente da Liga das Associações Académicas Universitárias de São Vicente, da qual é também membro fundador. Flávio Lima, é também deputado Municipal eleito do MpD, pelo círculo de São Vicente.

A Assembleia Geral da FAEUCV, agendada para Novembro deste ano, tem por fim a aprovação do plano de atividades e orçamento para o ano 2019, assim como a socialização do plano estratégico, legitimação e empossamento dos órgãos sociais.