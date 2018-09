CAN 2019 Sub-17: Cabo Verde estreia-se com uma vitória

11/09/2018 23:11 - Modificado em 11/09/2018 23:11

A selecção nacional cabo-verdiana de sub-17, venceu nesta terça-feira, 11, a congénere da Mauritânia por 1-2, no Senegal, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo D, de qualificação para a CAN 2019, que se vai realizar na Tanzânia.

Em estreia em fases finais de qualificação para uma CAN, o combinado nacional não poderia ter melhor estreia no grupo D, isto após vencer no jogo inaugural disputado nesta terça-feira, no Senegal a selecção da Mauritânia por 1-2. Depois de um nulo no marcador ao fim dos primeiros 45 minutos regulamentares, Anderson Gomes jovem prodígio da escola de futebol do Batuque FC, foi o autor já no decorrer do segundo tempo, do primeiro golo de sempre da selecção de sub-17, numa fase de apuramento para uma CAN. Paulo Jorge foi o autor do segundo golo de Cabo Verde nesta partida que deu os primeiros três pontos para a nossa selecção.

Na próxima quinta-feira, 13, Cabo Verde tem o derradeiro teste frente a Guiné Conacri. De realçar que o primeiro classificado de cada grupo segue para as meias-finais.