Natação: Cabo Verde estreia-se no Campeonato Africano

11/09/2018 20:40 - Modificado em 11/09/2018 21:22

A selecção de Cabo Verde de Natação, formada por quatro atletas, está pela primeira vez a competir no Campeonato Africano de Natação que decorre na Argélia desde a segunda-feira dia 10 e termina a 16 de Setembro.

Para esta competição do mais alto nível de natação no continente africano a Federação Cabo-verdiana de Natação (FECAN), conta com uma delegação composta por quatro atletas. Três femininas e um masculino. Participam nesta competição ao serviço de Cabo Verde os seguintes atletas: Latroya Lisa (22 anos-oriunda dos EUA), Jayla Pina (14 anos-EUA), Catarina Ferreira (16 anos-Portugal) e Troy Pina (19 anos-EUA). Estes atletas estão acompanhados pelos treinadores Brian Cameron (EUA), João Graça (Portugal) e o dirigente da FECAN, Enrique Alhinho.

De acordo com o Presidente da Federação Cabo-verdiana de Natação, Avelino Bonifácio, mesmo bastante jovens, estes quatro atletas treinam há já alguns anos sob orientação técnica de treinadores profissionais, e têm conseguido bons resultados nas competições dos respectivos escalões, nos países onde se encontram radicados.

Esta vai ser a primeira grande participação de Cabo Verde em competições internacionais de natação, onde estão a competir todos os campeões do continente africano, isto após ser criada a menos de um ano a Federação Cabo-verdiana de Natação.