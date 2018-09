Cabo Verde marca presença no Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica

11/09/2018 20:31 - Modificado em 11/09/2018 20:33

A ginasta Thairine Fortes, de 15 anos de idade, representará Cabo Verde, pela primeira vez, no Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica que se realiza de 12 a 14 de Setembro em Brazzaville-Congo.

O atleta de 15 anos irá competir na categoria individual feminino no escalão júnior. Segundo informações do Comité Olímpico Cabo-verdiano, a atleta começou a praticar ginástica aos seis anos e já participou em alguns torneios internacionais com boas classificações. “A atleta já leva um mês preparando-se para participar nesta competição que se realiza este mês em Brazzaville e conta dar o seu máximo para conseguir alcançar os seus objectivos e melhorar o seu nível” sustenta a mesma fonte.