Monteiro diz ter “o sentimento“ que a UCID está a crescer na ilha do Sal

11/09/2018 16:18 - Modificado em 11/09/2018 16:18

António Monteiro, presidente da UCID , termina satisfeito a visita de três dias à ilha do Sal. Isto, porque constatou que “o sentimento é que a UCID está a crescer, graças ao trabalho e empenho dos militantes afectos ao partido na ilha.”. Sem avançar dados para sustentar esse crescimento, assegura que “Nós sentimos isso no terreno. Temos poucos militantes no Sal, é preciso dizer, mas há um número de simpatizantes cada vez a crescer mais. Sentimos isso nos contactos e as pessoas que nos procuram”. Mais à frente defende que “esse sentimento de crescimento” está estribado no trabalho realizado, mas que é preciso continuar a trabalhar e que “a UCID vai apresentando soluções não só no poder central, mas também no poder local para que as questões sejam resolvidas e as pessoas se sintam felizes. É uma preocupação nossa. Caberá à UCID, com os poucos militantes que tem aqui no Sal, fazer a população sentir isso e acreditar um pouco em nós para que em 2020 e 2021 tenhamos outras performances eleitorais”