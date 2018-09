Dois suicídios e uma tentativa registados no fim de semana

11/09/2018 16:13 - Modificado em 11/09/2018 16:13

No dia que se assinala o dia Mundial contra o Suicídio, a Policia Nacional apresenta dados de um fim-de semanada marcado por dois suicídios e uma tentativa. Neste último caso, ocorrido na Cidade da Praia, uma mulher de 34 anos saltou de um primeiro andar, tendo sido conduzida ao Hospital Agostinho Neto (HAN) onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica e permanece internada sob cuidados médicos.

No domingo, um homem de 38 anos, conhecido por “Zifa” Garcia, foi encontrado morto em sua casa no bairro do Castelão, na Cidade da Praia.

A Polícia confirma tratar-se de um suicídio por enforcamento, tendo o corpo sido encontrado suspenso por um cinto preso a um travessão do teto da casa.

No mesmo dia, o corpo da empregada doméstica, Ana Pires, foi encontrado, já sem vida, na sua residência na Rua de Boa Vista, em Espargos, ilha do Sal, tendo as autoridades policias confirmado, também neste caso, tratar-se de suicídio por enforcamento.