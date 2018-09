Maio : Cerca de 500 passageiros retidos devido ao mau tempo

11/09/2018 16:08 - Modificado em 11/09/2018 16:08

De acordo com o online “O País” vários passageiros, incluindo emigrantes e artistas, que pretendiam deixar a ilha do Maio no último domingo, 9, continuam retidos na ilha, devido à insuficiência de ligações marítimas.

As duas viagens previstas para domingo ainda não foram repostas e ontem ao final da tarde o navio Sotavento aportou na ilha mas transportou de volta para a Cidade da Praia apenas passageiros com viagem para a segunda-feira, 10, uma situação que indignou muitos passageiros.

Estima-se que cerca de 500 pessoas estejam retidas no Maio, na sequência do mau tempo registado nos dias das festividades do Município.

O barco regressou já esta manhã ao Porto Inglês, devendo ainda no período da manhã transportar cerca de 150 passageiros. Estima-se uma segunda viagem ainda hoje.