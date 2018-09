Fogo : CVTELECOM espera repor hoje todas as comunicações afcetadas

11/09/2018 16:04 - Modificado em 11/09/2018 16:04

Devido a tempestade que se fez sentir no país durante o passado fim de semana, com fortes rajadas de vento e muita chuva, as comunicações na ilha do Fogo ficaram afetadas, provocando dificuldades na comunicações em algumas localidades da ilha.

Uma equipa reforçada de técnicos da CVTELECOM está no terreno desde Domingo à noite, trabalhando para a reposição dos serviços. Neste momento a maior parte das localidades já estão com as comunicações repostas e prevê-se a reposição total das comunicações nas próximas horas.

Pelos incómodos causados o Grupo CVT pede e agradece a compreensão de todos os seus clientes.