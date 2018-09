MCIC visita ex Campo de Concentração de Tarrafal de Santiago

11/09/2018 00:48 - Modificado em 11/09/2018 00:53

No quadro da implementação da primeira fase do projeto Museus de Cabo Verde, que decorre no Museu da Resistência, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, visita o Ex-Campo de Concentração de Tarrafal de Santiago, esta terça-feira, 11 de setembro, pelas 10h00.

A visita será acompanhada pelo Presidente do Instituto do Património Cultural (IPC), Dr. Hamilton Jair Fernandes e tem como principal objetivo verificar, in loco, o andamento do projeto em curso.

O projeto Museus de Cabo Verde foi traçado pelo MCIC, através do IPC, e prevê, numa primeira fase, a reabilitação e redefinição museológica e museográfica de cinco estruturas: Museu do Sal, Museu da Pesca, Museu do Mar (Ilha de São Vicente), Museu da Resistência – Ex Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago e o Museu da Tabanca (Ilha de Santiago).

Iniciado pelo Museu da Resistência já foram feitas melhorias no aspeto físico deste monumento histórico, assim como a recuperação do espólio existente para valorização da exposição, dando uma nova roupagem à mesma. Para além dessas melhorias e recuperação, o IPC está a preparar, de momento, a introdução de novas tecnologias (aplicativos móveis e quiosques digitais)

Governo.cv