JCF e Marcelo prestam homenagem a Helena Lopes da Silva

11/09/2018 00:34 - Modificado em 11/09/2018 00:34

Os Presidentes da República Cabo Verde e de Portugal, Jorge Carlos Fonseca e Marcelo Rebelo de Sousa, estarão ao lado da coordenadora do Bloco de Esquerda , Catarina Martins, hoje , em Lisboa, numa homenagem à fundadora do BE, Helena Lopes da Silva.

Fonte oficial do BE adiantou à agência Lusa que a sessão de evocação de Helena Lopes da Silva – que morreu no sábado, em Lisboa, aos 69 anos – será hoje , às 19:00 no Grande Auditório da Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria.

Nascida em Cabo Verde, Helena Lopes da Silva tirou o curso de Medicina e exerceu a sua actividade profissional como cirurgiã e docente universitária em Portugal.

Helena Lopes da Silva foi militante de esquerda pela libertação das ex-colónias portuguesas, membro da LCI, que deu origem ao PSR, cuja lista às eleições europeias encabeçou em 1994, e fez parte dos movimentos pelo ‘Sim’ à despenalização do aborto nos referendos.

Helena Lopes da Silva manteve ainda um contacto intenso com Cabo Verde, onde fazia parte do Conselho de Estado.