Olavo Correia : OE 2019 aponta para criação de empregos para a juventude

11/09/2018 00:12 - Modificado em 11/09/2018 00:12

O ministro das Finanças, Olavo Correia, está seguro que o Orçamento do Estado 2019 será um “grande instrumento em prol da criação das condições para que a empregabilidade da juventude seja uma realidade palpável, em todas as ilhas.” O ministro defendeu está posição num post na sua página oficial do Facebook.

Olavo Correia diz que já se iniciaram as audições no quadro da preparação do Orçamento de Estado – OE 2019, nas quais estiveram em apreciação as políticas activas de emprego e de empregabilidade, alinhadas com a dinamização da economia nacional.

“Neste cenário, a formação profissional e os estágios foram esmiuçados como importantes instrumentos de promoção da empregabilidade e para os quais, o Orçamento do próximo ano terá em grande linha de conta”

Conforme Olavo Correia o trabalho está focado na melhoria do quadro institucional e consequentemente os resultados do desempenho da economia, com os olhos postos na criação de emprego, sobretudo jovem.

“Isto sem descurar que esta performance está intimamente ligada à boa articulação entre, nomeadamente, o Estado (envolvendo entre outros, as Câmaras Municipais) o sector privado, as Organizações Não Governamentais e as próprias famílias,” acrescentou.