CAN 2019 Sub-17: Selecção de Cabo Verde defronta a Mauritânia

10/09/2018 20:50 - Modificado em 10/09/2018 20:50

A selecção cabo-verdiana de futebol sub-17 estreia-se, nesta terça-feira, dia 11, frente à Mauritânia, em jogos da fase final de qualificação para uma competição africana. Cabo Verde joga no Senegal, a primeira jornada do grupo C, onde irá disputar uma vaga para o CAN Tanzânia 2019.

Após cumprir quase dez dias de estágio em solo senegalês, os sub-17, tem o seu primeiro teste a sério já nesta terça-feira, onde medirão forças com a Mauritânia. De acordo com informações divulgadas pela FCF, o grupo “encontra-se bem instalado e existe um excelente espírito de equipa e de camaradagem entre os atletas”. Recorde-se que a segunda partida e última partida de Cabo Verde disputa-se na quinta-feira dia 13, sendo a Guiné Conacri o adversário.

A comitiva nacional, chefiada pelo Vice-Presidente da FCF Inácio Carvalho, é composta ainda pelo treinador principal Jorge Conceição, o treinado-adjunto Emílio Rocha, o treinador de guarda-redes Fernando Carvalho, acompanhados pelo médico Nuno Martins e pela fisioterapeuta Liliana Oliveira.

Relembramos a lista dos 20 convocados:

Fock (Batuque FC), Wety (Juventude), Maky (Cantareira), Patch (Real Sociedade), Rivaldo (Batuque FC), Cavól (Batuque FC), Palass (Zona Libertada), Kéu (Cantareira), Badiu (Cantareira), Edú (Batuque FC), Kévin (Atleta de Cristo), Hélio (Maracanã) Délcio (EPIF), Wilson (Atletas de Cristo), Karan (Escola de Tarrafal), Rony (Calheta), Amaury (Escola de Tarrafal), Idú (EFIH do Sal), Bruno (Sporting da Boavista) e Erickson (Académica do Fogo).

Participam nesta fase de apuramento nove países da Zona Oeste A, divididas em três grupos. No grupo A estão as selecções do Senegal, Guiné-Bissau e Serra Leoa, enquanto que o grupo B é composto pelas selecções do Mali, Gâmbia e Libéria. Cabo Verde como referido integra o grupo C, juntamente com a Mauritânia e a Guiné Conacri.