Época futebolística em São Vicente arranca oficialmente a 1 de Outubro

10/09/2018 20:40 - Modificado em 10/09/2018 20:40

A programação para a época desportiva 2018/19 em todos os escalões de futebol, em São Vicente, já está traçado pela Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), pelo que o início da época arranca a 1 de Outubro, com o início das provas oficiais a terem o pontapé de saída agendados para 27 desse mês.

De acordo com o quadro de competições da ARFSV, o Torneio de Abertura da 1ª Divisão será a primeira competição a ser realizada. Começa a 27 de Outubro e termina a 9 de Dezembro. Na mesma data que o Torneio Abertura da 2ª Divisão terá o seu início. A Supertaça de São Vicente, entre o CS Mindelense e o Batuque FC, disputa-se a 15 de Dezembro. A primeira jornada do campeonato regional da 1ª Divisão, será disputada no fim-de-semana de 22 e 23 de Dezembro e terminará no dia 28 de Abril de 2019. O Torneio Abertura da 2ª Divisão termina no dia 13 de Janeiro de 2019, sendo que o campeonato decorrerá entre 3 de Fevereiro e 28 de Abril. A primeira eliminatória da Taça de São Vicente, está agendada para ser disputada no fim-de-semana de 19 e 20 de Janeiro, com a grande final programada para o dia 4 de Maio. O campeonato sénior Feminino e os campeonatos de formação Sub-15, Sub-17 e Sub-19, terão início a 9 de Fevereiro de 2019.

De acordo com César Augusto Gomes , Presidente da ARFSV, tudo já está preparado para o início das competições, faltando neste momento reunir com os clubes para a realização dos sorteios. No entanto, segundo o mesmo, ainda não há uma data prevista para a realização dos respectivos sorteios.