PJ detém, na ilha do Sal, nigeriano suspeito de tráfico de drogas e falsificação

10/09/2018 16:41 - Modificado em 10/09/2018 16:41

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS –, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, deteve, na noite de sexta-feira 7, em flagrante delito, na localidade de África 70 (Espargos), um indivíduo do sexo masculino, de 37 anos de idade, natural de Nigéria, acusado da prática de um crime de posse de armas, tráfico de drogas de alto risco, falsificação ou alteração de documentos e detenção ilegal de arma branca. O detido foi presente, na tarde de sábado dia 8, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido decretado a sua prisão preventiva.