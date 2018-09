António Monteiro “ O Governo e CMS estão a jogar com as dificuldades das pessoas desta ilha”

10/09/2018 16:32 - Modificado em 10/09/2018 16:32

O líder da UCID, António Monteiro, está preocupado com a situação socioeconómica da ilha do Sal . Em comparação com a visita que tinha feito há quatro meses, disse que “Levamos alguma esperança, na altura, porque iniciou-se uma obra de requalificação, mas para o nosso espanto e desagrado as coisas continuam quase todas na mesma. Isto deixa-nos preocupados porque fica-nos a impressão de que os poderes instalados, quer o poder central quer o poder local, estão a jogar com as dificuldades das pessoas, lançando alguma esperança, que nunca mais acaba por se concretizar”.

Monteiro aponta o dedo à situação de determinados bairros na ilha do Sal , cuja situação considera de extremamente crítica considerando a dimensão económica da ilha do Sal.

“Já era altura de se ter feito alguma coisa. No entanto não se fez. Vamos continuar a insistir, vamos pressionar o Governo, também o poder local para que criem as condições e rapidamente se encontre uma solução para essas pessoas.