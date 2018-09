JCF considera que a “ boa relação “ com o Governo não o impede de ser crítico

10/09/2018 14:26 - Modificado em 10/09/2018 15:23

O Presidente Jorge Carlos Fonseca afirmou , esta manhã , num encontro com jovens na ilha do Maio que “ não existe qualquer crise política com o Governo liderado por Ulisses Correia e Silva, com quem mantenho uma relação muito cordial”. Sublinhou a excelência das relações que mantem com o primeiro –ministro: “Temos uma boa relação e é uma pessoa que conheço pessoalmente e a nível político sempre tivemos uma boa relação. “Disse aos jovens que essa “boa relação “ não o impede de ser crítico “ quando for necessário “. Lembrou que em dois anos de mandato já vetou cerca de 15 propostas de leis do Governo suportado pelo MpD que o apoiou nas eleições.

Jorge Carlos Fonseca que falava num encontro com a juventude do Maio, no âmbito da sua visita à ilha, asseverou que a relação com o Governo “é boa” e indicou que a nível pessoal mantém “excelente” relação com UCS, pessoa que conhece desde os tempos da juventude.

O encontro com os jovens marca o último ponto da agenda da visita do PR à ilha do Maio.