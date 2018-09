Facebook: Zuckerberg quer impedir interferência nas eleições do Brasil

10/09/2018 11:02 - Modificado em 10/09/2018 11:02

O CEO da rede social fez uma publicação onde admite que os primeiros passos para prevenir interferências serão tomados a tempo das eleições brasileiras e eleições intercalares dos EUA.

OCEO do Facebook, Mark Zuckerberg, revelou numa publicação na sua página da rede social que acredita que a empresa está pronta para prevenir que a plataforma seja usada para interferir nas eleições presidenciais do Brasil e eleições intercalares dos EUA.

Na publicação Zuckerberg escreve que o seu “desafio pessoal para 2018 foi resolver as importantes questões com que o Facebook se depara”, nomeadamente a “defesa conta interferência eleitoral por estados soberanos, proteger a comunidade de abuso e perigo e garantir que a as pessoas têm controlado da sua informação e estão confortáveis como ela é usada”.

“Estou a gastar muito tempo nestas questões e à medida que o ano acaba vou começar escrever uma série de notas a descrever o que penso delas e os passos que estamos a tomar para lidar com elas. A primeira nota será sobre como estamos a prevenir a interferência eleitoral no Facebook, o que vem a propósito com a aproximação das intercalares dos EUA e das presidenciais do Brasil.”, escreve o CEO.

Durante o texto o líder da rede social reconhece ingenuidade que esteve na origem das polémicas dos últimos meses. “O que aprendi até agora é que quando constróis serviços que são usados por milhões de pessoas de diferentes países e culturas, vês o bem que a humanidade é capaz e pessoas que tentarão abusar desses serviços de todas as maneiras possíveis. É a nossa responsabilidade amplificar o bom e mitigar o mau”.