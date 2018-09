Rede sociais foram ‘destronadas’ por apps de mensagens

10/09/2018 10:52 - Modificado em 10/09/2018 10:52

Plataformas como o Messenger e o WhatsApp passam agora a ser mais atraentes para anunciantes.

Oelevado número de utilizadores de redes sociais como o Facebook e o Instagram levou a que estas plataformas se tornassem grande parte do foco de anunciantes com esperança de chegar ao maior número de pessoas possível. Pois bem, as redes sociais já não são as plataformas mais valiosas para relações públicas e marketing.

De acordo com os especialistas de marketing e SEO da SEMrush, as apps de mensagens – como o Messenger e o WhatsApp – são hoje em dia as plataformas mais valiosas com mais de 1.3 mil milhões de utilizadores ativos, nota o Android Headlines.

A crescente utilização de apps de mensagens não é uma novidade, sobretudo entre os mais jovens que acabam por comunicar entre si de forma mais privada. O Facebook está atento a esta tendência, motivo porque tem implementado no Messenger funcionalidades como bots de conversação para empresas e até anúncios