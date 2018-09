Jack Ma vai deixar a presidência do grupo Alibaba

10/09/2018 10:27 - Modificado em 10/09/2018 10:27

“Nenhuma empresa pode confiar apenas nos seus fundadores (…) devido a limites na capacidade física e energia de cada um”, afirmou, numa carta, Jack Ma. “Ninguém pode assumir as responsabilidades de presidente e CEO para sempre”, acrescentou.

Ma vai completar o mandato atual, como membro do conselho de administração do grupo, até à reunião anual dos acionistas, em 2020. A partir daí, a empresa passará a estar a cargo do atual diretor executivo, Daniel Zhang.

O Alibaba opera os sites de comércio eletrónico Taobao e Tmall, que dominam grande parte das vendas ‘online’ na China.

Em 2014, o grupo protagonizou a maior entrada em bolsa a nível mundial, com uma oferta pública inicial, que angariou 22 mil milhões dólares (cerca de 16,9 mil milhões de euros).

O Alibaba passou a estar cotado em Nova Iorque, mas a sede mantém-se na cidade de Hangzhou, no leste da China.

Jack Ma é o segundo homem mais rico da China.

Fonte: Notícias ao Minuto