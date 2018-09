Boa Vista: continuam as buscas do homem desaparecido no mar

9/09/2018 22:54 - Modificado em 9/09/2018 22:54

Austolino Borges, conhecido por “Tilo”, de 34 anos e natural de Tarrafal de Santiago, residente na cidade de Sal Rei na Boa Vista, encontra-se desaparecido no mar, desde segunda-feira dia 3 de Setembro, enquanto praticava a pesca desportiva.

Segundo Vladimir Horta, director do Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento (JRCC), a equipa de busca e salvamento só teve conhecimento do desaparecimento de “Tilo” na quarta-feira dia 5, ou seja quase 48 horas depois. Apesar de tudo têm trabalhado “arduamente” para o encontrar ainda com vida. As buscas prosseguem tendo já sido localizada a embarcação em que “Tilo” se encontrava. Esta estava ancorada, segundo informações, 200 metros a sul do habitual, mas a mesma só continha os pertences do desaparecido. O director do JRCC, sustenta que não se pode falar ainda em corpo, visto que o trabalho está a ser feito no sentido de encontrá-lo ainda com vida. As buscas foram suspensas na sexta-feira dia 7, tendo sido foram retomadas no sábado.