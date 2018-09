Tempestade Tropical afasta-se das águas de Cabo Verde

9/09/2018 22:17 - Modificado em 9/09/2018 22:17

De acordo com o comunicado do INMG emitido às 19 h do dia 9 de Setembro, a Tempestade Tropical afastou-se das águas de Cabo Verde

Fenómeno Meteorológico : Influência e afastamento da Tempestade Tropical das águas de Cabo Verde.

Área de risco : Ilhas montanhosas com incidência nas ilhas de Sotavento e ilhas ocidentais. Descrição 1 Tempestade Tropical Helena, associada a uma baixa, com núcleo muito afastado e a Sudoeste, mas ainda com alguma influência sobre as ilhas de CaboVerde.

Descrição 2 O INMG prevê precipitação abaixo de 15 mm/h, em todo o arquipélago, rajadas locais de vento muito forte e estado do mar muito agitado.

Descrição 3 Melhoria contínua do estado do tempo a partir da manhã do dia 10 de Setembro.

Recomendações : Tomada de medidas de precaução e segurança nas atividades marítimas, face a possibilidade local de forte agitação marítima e da ondulação junto a costa (atenção à calema).