Novo ano lectivo : o ano da literacia digital

9/09/2018 22:11 - Modificado em 9/09/2018 22:11

Em entrevista ao Expresso das ilhas, a Ministra da Educação defende que o novo ano lectivo, que se inicia no dia 17 de Setembro, será marcado pelo investimento nas tecnologias e literacia digital “ Estamos a investir também nos docentes. Pensa-se muito nos alunos mas temos de fazer um programa de literacia digital dirigido a docentes e a alunos. Estamos até a mudar os instrumentos de gestão, então, agora, todos os docentes têm de dominar minimamente as tecnologias informáticas, para poder introduzir todos os dados dos alunos. O SIGE [Sistema Integrado de Gestão Escolar] vai ser estendido a todas as escolas, e isto é importante. “. A Ministra defende que esse procedimento permite automaticamente melhorar a eficácia e ter todos os dados disponíveis .

” Cada um vai ter um número que vai ser um expediente por toda a vida. Por exemplo, as transferências: já não se tem que levar toda aquela papelada, esses dados transitam no sistema. Até agora o sistema abrangia cerca de 50% das escolas do ensino secundário, agora vai ser alargado a todas as escolas, do ensino básico e do ensino secundário. Então, é um processo que requer formação e criação de condições tecnológicas. Criar conectividade à rede, conexão à electricidade – porque temos escolas que não têm. “.

Defende que para que este processo resulte é fundamental a literacia digital dos docentes. “ Isto do lado da “utilização” do sistema, porque temos outro lado que é muito importante que é aprenderem a utilizar as tecnologias como meio de ensino, para desenvolver as aprendizagens e para a própria autoaprendizagem. Temos de fazer com que as pessoas se acostumem a utilizar a tecnologia. Fez-se, em conjunto com o NOSi, e com os monitores do NOSi, a formação de cerca de 600 e tal docentes, nos laboratórios tecnológicos. Docentes do ensino secundário, mas a rede está organizada em agrupamentos, portanto eles também têm a conexão com as escolas de ensino básico, que fazem parte dos mesmos.”