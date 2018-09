Cabo Verde empata com golo de Djaniny

9/09/2018 21:58 - Modificado em 9/09/2018 21:58

A selecção nacional empatou, neste domingo, a uma bola com a selecção do Lesoto, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo L de apuramento para o CAN 2019, disputado no estádio Setsoto, em Maseru.

Depois da derrota sofrida em casa frente ao Uganda, na jornada inaugural, o combinado nacional não foi além de um empate a uma bola frente a congénere do Lesoto em jogo a contar para a segunda jornada do grupo L. Os dois golos desta partida surgiram já no decorrer do segundo tempo. O Lesoto saiu na frente do marcador à passagem do minuto 77, por intermédio do defesa central Motebang Sera, enquanto que Djaniny Semedo foi o autor do golo dos “Tubarões Azúis” aos 82 minutos evitando assim a segunda derrota consecutiva na prova. A selecção caboverdeana ficou reduzida a dez elementos quando faltavam cinco minutos para o termo do tempo regulamentar.

Nesta jornada, em jogo a contar para o mesmo grupo, as selecções do Uganda e da Tanzânia também empataram, sem golos, em jogo disputado no sábado. Com estes resultados o Uganda lidera o grupo com quatro pontos, seguido de Tanzânia e Lesoto com dois pontos cada. Cabo Verde é o lanterna vermelha com um ponto, quando ainda faltam disputar quatro jornadas.

Com tudo em aberto neste grupo, onde são apuradas duas equipas para a fase final do para o CAN, Cabo Verde recebe no “Shark Stadium Arena”, na cidade da Praia, a selecção da Tanzânia, partida referente a terceira jornada do grupo L. No outro jogo do grupo defrontam-se o Uganda e o Lesoto.