CMSC quer tornar Moreia Festival marca do município

7/09/2018 00:36 - Modificado em 7/09/2018 00:36

A Câmara Municipal de Santa Catarina confirma a realização da 1ª Edição do Moreia Festival, para este fim de semana. A organização tinha adiado o evento por causa das condições meteorológicas.

O Moreia Festival pretende colocar a gastronomia local do município em foco durante o fim de semana, isto com o objectivo de fazer com que a gastronomia tenha um papel importante na valorização da identidade cultural e do desenvolvimento da região de Santiago Norte.

A edilidade pretende juntar a Gastronomia ao Turismo e à Cultura, tendo por objetivo introduzir o Moreia Festival na agenda de verão e ampliar a oferta de Santa Catarina, colocando o município como nova centralidade nos roteiros culturais e turístico de Santiago e do país.

Nesta primeira ediçao conta com engajamento da comunidade piscatória, da restauração e da população local em geral. O Moreia Festival tem como principal atrativo uma Feira de Gastronomia, com a moreia a fazer as honras da casa e ainda o Artesanato, a Animação Cultural, as Atividades Náuticas e Workshops.

A Gastronomia tradicional vai estar em foco este fim-de-semana, fazendo a sua parte na valorização da identidade cultural e no desenvolvimento de Santa Catarina e da região de Santiago Norte.