Falcões do Norte apresentam novo treinador para a época 2018/19

7/09/2018 00:28 - Modificado em 7/09/2018 00:28

O Clube Desportivo Falcões do Norte, apresentou nesta quinta-feira, 06, aos sócios e adeptos da equipa de Chã de Alecrim o treinador Marcos Fortes como o novo treinador que irá dirigir os destinos da equipa verde e branca para a época 2018/19.

O treinador natural de Ribeira Grande, Santo Antão, chega ao Falcões do Norte, após passagens por clubes como o Solpontense de Ponta do Sol, Santo Antão, Ribeira Bote, tendo também treinado a selecção de Santo Antão, no Torneio Inter-Ilhas.

A direcção do clube de Chã de Alecrim deseja ao novo treinador do clube “votos de muitos sucessos desportivos nos Falcões do Norte”.