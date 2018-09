Totoloto : apostas atingiram os 500 mil contos em 2017

O responsável do sector dos jogos sociais, Avelino Gonçalves, afirmou hoje que as receitas geradas das apostas efectuadas no Totoloto e Joker em 2017 atingiram 41%, salientando que esse valor é o mais alto registado nos últimos oito anos. O valor global das apostas no sector do loto e do Joker em 2017 foi de 504 mil contos, sendo 322 mil contos correspondente às apostas efectuadas no Totoloto Nacional e 181 mil contos correspondente às apostas feitas no Joker.

Por outro lado, o número de bilhetes consumidos em 2017 a nível nacional, de acordo com o responsável do sector dos jogos sociais, foi de 4 mil .

O valor total das apostas do primeiro semestre de 2018 são de 203 mil contos, sendo que 128 mil contos correspondem às apostas efectuadas no Totoloto Nacional e 74 mil contos no Joker, respectivamente.

O número de bilhetes consumidos em 2018 a nível nacional, referente ao primeiro semestre do corrente ano, corresponde a 1.658.918 bilhetes.

Conforme o regulamento, o valor total das receitas geradas pelas apostas no sector do loto e do Joker é dividido em duas partes. 50 % das receitas destinam-se aos prémios para os acertantes. A outra metade é distribuída a outros beneficiários do Estado, da qual 15% vai para a administração de Jogos, a Cruz Vermelha recebe 12% e 10% é para a comissão dos agentes, a FICASE, o Ministério da Cultura e a Direcção-Geral dos Desportos recebem 3% cada.

Fonte : Inforpress