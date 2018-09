Acusados de homicídio ficam em prisão preventiva

6/09/2018 23:58 - Modificado em 6/09/2018 23:58

Dois jovens com idades compreendidas entre os 25 e 28 anos, são acusados da prática dos crimes de homicídio agravado, homicídio tentado e uso de armas de fogo, por factos ocorridos na noite do passado domingo dia 2 deste mês, no bairro da Várzea, Cidade da Praia.

A vítima do crime trata-se de um homem de 24 anos, residente na mesma localidade, e que foi atingido por um disparo mortal, de uma arma de fogo de fabrico artesanal, mais conhecida por (boca bedjo).

De acordo com nota de imprensa, a que a Inforpress teve acesso, a Polícia Judiciária (PJ), numa operação conjunta com Esquadra de Investigação e Combate a Criminalidade da Polícia Nacional (EICC,) os dois suspeitos foram detidos fora de flagrante delito.