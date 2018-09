Venda de bebidas alcoólicas nos festivais será regulada

A Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) afirma que existe uma maior necessidade de fiscalização e que a partir 2019 vai por cobro a determinadas irregularidades que neste momento ainda não são alvos regulares de actuação por parte da instituição.

Salienta ainda que já foram realizados vários encontros com os produtores e vendedores, em particular na comercialização de bebidas alcoólicas, tendo em conta o alto índice do seu consumo nesses certames.

O inspector-geral, Elisângelo Monteiro, citado pela Inforpress, explicou que este ano já se realizaram fiscalizações em alguns festivais e foram apreendidos bebidas alcoólicas, sobretudo ponche e garrafinhas, produtos que não obedecem os padrões de comercialização.

Precisou ainda que as ilhas do Sal e da Boa Vista, tem recebido muita aguardente e que estas não têm respeitado as regras, e que tem havido muitas apreensões desta bebida.

Além das bebida alcoolicas, outro assunto que tem suscitado muita atenção da IGAE prende-se com a confecção de grelhados e a sua conservação, por serem pratos muito consumidos nos festivais.

Outra questão prende-se com a presença de menores nos festivais, o que como tudo leva a crer tem influenciado bastante o início precoce de consumo de bebidas alcoólicas nesta camada.

“Neste momento estamos a trabalhar a lei que, de facto, impede que menores estejam nos espaços de festivais, ou seja, nos locais onde se vende bebidas alcoólicas. A lei é clara, onde há bebida alcoólica não podem estar menores e vice-versa”, lembrou.