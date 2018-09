Selecção Nacional já está no Lesoto

6/09/2018 23:33 - Modificado em 6/09/2018 23:33

A comitiva da selecção nacional cabo-verdiana de futebol, liderada por Rui Águas, chegou na tarde desta quinta-feira, 06, a Maseru, onde irá medir forças no domingo, 09, com a congénere do Lesoto para a segunda jornada do grupo L de qualificação para a CAN 2019.

Depois de cumprir o último treino em solo português, na manha desta quinta-feira, 06, no complexo desportivo do Jamor em Lisboa, a selecção partiu rumo ao Lesoto, no início da tarde, pelo que já se encontra em Lesoto. Rui Águas tem a sua disposição todos os atletas convocados, isto depois das integrações de Djaniny e Nivaldo, que juntaram-se mais tarde ao restante lote de atletas. Stopira que apresentava cansaço e muscular devido a sobrecarga de jogos, já está clinicamente apto para o embate com o Lesoto.

Cabo Verde procura frente ao Lesoto, a sua primeira vitória no grupo L, de apuramento para a CAN 2019, isto depois de perder em casa frente ao Uganda por 0-1, na primeira jornada. Precisamente a Uganda é líder deste grupo com 3 pontos, seguida de Lesoto e Tanzânia com 1 ponto cada. Cabo Verde ainda não triunfou neste grupo.