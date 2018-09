Nacional Sub-17: Geneva cai nas grandes penalidades e está fora da final

6/09/2018 23:27 - Modificado em 6/09/2018 23:27

Os campeões regionais de futebol de sub-17 em São Vicente o Geneva, caíram nas meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol, aos pés do Esperança da Calheta de São Miguel, de Santiago Norte, na marca dos onze metros (4-2), isto depois de um empate a uma bola no decorrer dos noventa minutos regulamentares, em jogo disputado no Estádio Municipal do Tarrafal.

O Geneva partiu para a zona norte do país em busca do pleno, isto depois de entrar para a história do futebol júnior em São Vicente, ao conquistar o título de campeão regional de futebol em sub-17. Nesta quinta-feira, 06, na disputa do “final four” frente ao Esperança da Calheta de São Miguel, os encarnados do Mindelo até saíram na frente do marcador por Kulay, mas os jovens da casa chegaram ao empate através do capitão da equipa, Kleiton.

Na marca dos onze metros a turma do Mindelo falhou por duas vezes o alvo, primeiro por Eka e depois por Alex, permitindo a equipa da casa converter quatro grandes penalidades que chegaram para colocar os santiaguenses na final da prova. Termina assim o sonho dos comandados de Bruno Lesnar na competição, onde participaram pela primeira vez na sua história, tendo conseguido dois empates e uma vitória. Na primeira fase, uma vitória frente ao EPIF-Paúl por 3-2, e depois empataram sem golos frente a RT-Académica do Porto Novo, e desta feita novo empate ao fim dos noventa minutos frente ao Esperança.

A final do campeonato nacional de Cabo Verde, sub-17 disputa-se no sábado, 08, no Estádio Municipal do Tarrafal entre a Esperança da Calheta e o Bola Pa Frente de Santiago Sul (bicampeão nacional em título) que goleou no primeiro jogo das meias-finais o EFIZ-Sal por 4-0.