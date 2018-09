Kwanza volta a depreciar-se e já perdeu 43,74% face ao euro desde janeiro

6/09/2018 11:00 - Modificado em 6/09/2018 11:00

A moeda angolana voltou a depreciar-se face à europeia pela segunda vez este mês, situando-se a taxa média de referência nos 329,537 kwanzas/euro, uma perda de 43,74% face a janeiro deste ano, indica hoje um comunicado oficial.

Segundo uma nota do Banco Nacional de Angola (BNA), o câmbio ficou definido no leilão de venda de divisas aos bancos comerciais realizado na quarta-feira, que permitiu colocar no mercado primário 30 milhões de euros para a cobertura de operações de natureza comercial e privada em posse da banca comercial e em conformidade com a regulamentação cambial vigente.

A 01 de janeiro deste ano, a moeda angolana era transacionada a 185,40 kwanzas/euro, câmbio que, em relação ao euro e ao dólar, tem vindo a depreciar-se desde que foi implementada a nova modalidade mensal de venda de divisas, iniciada a 09 de janeiro.

Na sessão de quarta-feira, lê-se no documento, foi apurada a taxa de câmbio de referência de 329,537 kwanzas por euro, tendo contribuído para o respetivo apuramento 14 bancos comerciais, com a taxa mais alta a atingir os 330,479 kwanzas/euro e a mais baixa 327,951 kwanzas/euro.

Adicionalmente, via alocação ao Mapa de Necessidades dos bancos comerciais, o BNA disponibilizou 20 milhões e euros para a regularização final de atrasados cambiais referentes ao período entre 2014 e 2017.

Na terça-feira, o BNA realizou dois leilões de divisas e colocou 130 milhões de euros no mercado primário, tendo a moeda angolana voltado então a depreciar-se, para 324,158 kwanzas/euro.

Quanto ao dólar, não há qualquer referência no comunicado de hoje do BNA.

No último leilão, realizado a 30 de agosto, a taxa de câmbio média ponderada foi de 276,562 kwanzas/dólar, contra os 272,9 kwanzas apurados no leilão de 14 de agosto e 268,02 apurado na primeira venda do início desse mês.

No entanto, hoje, no portal do BNA, a moeda norte-americana está a ser comprada a 280,149 kwanzas/dólar e vendida a 280,802 kwanzas/dólar, quando, há dois dias, o valor de compra era 276,44 kwanzas/dólar e de venda a 277,014 kwanzas/dólar.

No início do mês, o BNA indicou que vai efetuar oito leilões de divisas em setembro, pretendendo colocar 700 milhões de dólares (598 milhões de euros), tendo-se já realizado três.

No documento, o banco central angolano indica que, a partir de agora, e com o objetivo de conferir maior previsibilidade ao mercado, passará a divulgar, no último dia útil de cada mês, de forma indicativa, o montante e calendário das suas intervenções no mercado cambial para o mês seguinte.

Nesse sentido, indicou que, este mês, irá proceder à venda do equivalente a 500 milhões de dólares aos bancos comerciais, incluindo “plafonds” para cartas de crédito, por via de oito leilões.

O montante, moeda e finalidades serão anunciados aos bancos comerciais nas 24 horas que precedem a realização de cada leilão.

Com os dois leilões já realizados, o próximo ocorrerá a 10 deste mês, seguindo-se sucessivamente novas operações nos dias, 12, 18, 20, 24 e 26.

“O Banco Nacional de Angola reitera a necessidade de as instituições financeiras verificarem rigorosamente a legitimidade e conformidade das operações cambiais que processam, considerando a legislação e regulamentação cambial e de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, de forma a proteger as Reservas Internacionais do País e as suas relações com o sistema financeiro internacional”, lê-se no documento da instituição.