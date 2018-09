Sufoca as duas filhas após pesquisar “como matar sem deixar rasto”

6/09/2018 10:54 - Modificado em 6/09/2018 10:54

Uma mulher de 23 anos foi acusada de ter asfixiado as duas filhas – uma de quatro meses e outra de um ano de idade -, no Alasca, Estados Unidos. No histórico de pesquisas na Internet tinha buscas como “formas de matar um humano sem deixar provas” e “melhores maneiras de asfixiar”.