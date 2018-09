Ponta do Sol recebe Torneio Cidade do Voleibol Inter-Concelhos em Femininos

O recinto desportivo de Ponta do Sol, na Ribeira Grande, irá receber entre 7 e 9 de Setembro, o Torneio Cidade do Voleibol Inter-Concelhos Femininos.

O Torneio Inter-Concelhos 2018, – torneio triangular – terá como participantes as selecções de voleibol da Ribeira Grande, Paul, e São Vicente. As selecções da Ribeira Grande e de São Vicente jogam entre si na sexta-feira, 07 de Setembro. O segundo dia, sábado dia 8, teremos o embate que colocará frente a frente a selecção do Paul e a de São Vicente. Na última jornada do torneio defrontam-se as equipa da Ribeira Grande e do Paul.

De realçar que o torneio que conta com as parcerias da Câmara Municipal da Ribeira Grande e da Associação Regional de Voleibol de Santo Antão, será disputado no sistema de todos contra todos, a uma só mão, sendo que a equipa que conseguir o maior número de pontos conquistará a edição 2018 do Torneio Cidade do Voleibol Inter-Concelhos no feminino.