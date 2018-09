Cabo Verde aderiu formalmente à “One Belt One Road”

A cerimónia teve lugar durante o Fórum de Cooperação Sino-Africana, que decorreu nos dias 3 e 4 de Setembro, em Beijing na China. Rubricaram o acordo os ministros dos Negócios Estrangeiros da China e de Cabo Verde, Wang Yi e Luís Filipe Tavares, respectivamente.

Esta iniciativa chinesa visa a construção de infraestrutura diversas e o fomento de relações comerciais e económicas entre a China e o continente africano e dispõe de um envelope financeiro de 60 bilhões de dólares para os próximos 3 anos.

Cabo Verde está a negociar com a China, no quadro desta parceria “One Belt One Road”, vários projectos de desenvolvimento como sejam a Zona Económica Especial de Economia Marítima de São Vicente, o Cidade Segura, o Centro Nacional de Convenções da Cidade da Praia, entre vários outros projectos importantes.