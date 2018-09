Porto Novo: Agricultores de Chã de Norte preocupados com perda das produções por falta de água

5/09/2018 23:23 - Modificado em 5/09/2018 23:23

Os agricultores de Chã de Norte, no Porto Novo, estão preocupados com a perda da produção de batata-doce e cenoura, devido a falta de água para irrigação. Por esta altura, toda a produção de batata-doce, cenoura, e outros produtos agrícolas já estão dadas como perdidas. O cenário na localidade de Chã de Norte é já preocupante, ao ponto dos agricultores e moradores não terem nenhuma solução em vista para colocar um fim na situação que já devastou todas as suas produções. Uma avaria no sistema de bombagem, do furo da zona, poderá estar na origem da falta de água nesta comunidade.