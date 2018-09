AMSV aprova a proposta de criação de regiões administrativas

A Assembleia Municipal de São Vicente (AMSV) aprovou por unanimidade dos deputados presentes na sessão, a proposta de criação da região administrativa de São Vicente. Debate e aprovação da criação das regiões que acontece em todas as assembleias municipais a pedido da Assembleia Nacional, enquadrado no processo de debate de aprovação das regiões pela mesma Assembleia.

“É um bom pronuncio”, disse a presidente da AMSV, Fernanda Vieira, para o que se pretende com o processo de regionalização. O voto favorável à criação das regiões é justificado, pelas bancadas, pelo processo incontornável que o processo de regionalização tem sofrido, ao mesmo tempo que se cumpre um desígnio esperado pela população.

“O processo é incontornável e não passa pela cabeça de ninguém cogitar outra alternativa para São Vicente e para Cabo Verde, que não seja a regionalização”, justifica Emanuel Miranda, o líder da bancada do MpD na AMSV. Isto apesar de considerar que ainda existem pontos onde o MpD e o PAICV divergem, mas o PAICV demonstrou abertura para a “possibilidade de se contruir pontes para ultrapassar as dificuldades”.

Segundo Emanuel Miranda as duas propostas “são praticamente coincidentes” com aspetos positivos dos dois lados, e agora é “esperar que a comissão paritária faça o seu trabalho e traga a melhor proposta para Cabo Verde”.

E assim, segundo Baltasar Ramos, líder da bancada do PAICV, tem que reportar ao histórico do processo que nasce na sociedade civil, “e apresenta os anseios mais profundos” da sociedade sanvicentina. “Uma defesa que pretende resolver no essencial os fatores que tem determinado as assimetrias regionais gritantes e tem serciado capacidades locais para o desenvolvimento”, como descreve Ramos. E nestas condições, segundo este líder partidário, responde assim aos anseios da sociedade civil, e que o partido não poderia ter uma posição diferente senão votar a favor da criação das regiões.