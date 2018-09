Universidade do Porto recebe conferência de comité que nega alterações climáticas

5/09/2018 12:03 - Modificado em 5/09/2018 12:03

A conferência do polémico Independent Committee on Geoethics inclui oradores que negam ou diminuem os efeitos da acção humana no clima.

A Universidade do Porto recebe no próximo fim-de-semana uma conferência internacional sobre as alterações climáticas organizada por um comité que é céptico ou nega fenómenos relacionados com o aquecimento global.