Confirmado. Smartphone dobrável da Samsung chega este ano

5/09/2018 11:47 - Modificado em 5/09/2018 11:47

Apesar de ter confirmado a existência e a proximidade do seu primeiro smartphone dobrável, a Samsung tem estado relativamente ‘silenciosa’ relativamente ao lançamento do dispositivo conhecido por enquanto como ‘Galaxy X’. Pois bem, foi o próprio responsável pela divisão mobile da Samsung, DJ Koh, a acabar com a incerteza.

Em entrevista à CNBC, Koh confirmou que o smartphone será oficialmente desvendado ainda este ano, mais precisamente durante a Samsung Developer Conference que terá lugar no mês de novembro. Além de confirmar quando o dispositivo será mostrado pela primeira vez, Koh também esclareceu como será funcionar com o smartphone.

“Podes usar a maioria das funcionalidades… quando [o smartphone] está dobrado. Mas quando precisas de navegar [na internet] ou ver qualquer coisa, podes precisar de o abrir. Mas mesmo quando está aberto, que tipo de benefício tem comparado com um tablet? Se a experiência quando [o dispositivo] está aberto é a mesma de um tablet, porque o comprariam? Portanto, cada dispositivo, cada funcionalidade, cada inovação deve ter uma mensagem relevante para o consumidor final. Para que quando o consumidor o use pensem ‘wow, foi por isto que a Samsung o criou’”, explicou Koh.